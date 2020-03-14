Посол России рассказал о переговорах Москвы и Минска по нефти

МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Российская сторона в переговорном процессе по вопросам поставок нефти в Российская сторона в переговорном процессе по вопросам поставок нефти в Белоруссию стремится максимально учитывать запрос Минска, заявил журналистам в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Москва и Минск с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Белоруссию не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Минск продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями и одновременно ищет альтернативных поставщиков сырья. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%. Помимо компаний группы "Сафмар" еще пять небольших нефтяных компаний из РФ планируют поставить для переработки на НПЗ Белоруссии в марте в совокупности около 200 тысяч тонн сырья. С крупными российскими нефтяными компаниями пока нет договоренностей.

"Переговоры глав правительств России и Беларуси Михаила Мишустина Сергея Румаса (прошли 11 марта в Москве – ред.) имеют важное значение, подтверждают готовность находить развязки и решения двусторонней повестки. Важно, что председатель правительства России показал заинтересованное и внимательное отношение к переговорной позиции белорусской стороны по энергетическим вопросам", – сказал дипломат. По его словам, "как бы, порой, ни были остры споры хозяйствующих субъектов, сколь бы ни были весомы аргументы сторон, "путать" нерешенность текущих оперативных вопросов и долгосрочную стратегию двусторонних отношений неверно".

Посол отметил, что учтен запрос Минска по условиям поставок нефти "малыми" компаниями. "Сегодня нефтяники, готовые поставлять "чёрное золото" в Беларусь, могут это делать через систему "Транснефти" без ограничений. Для них, таким образом, определены особые условия", – заявил Мезенцев. "При этом важно понимать - у нас не единая "казна", и какие-либо дополнительные преференции за счёт российского бюджета – в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что коммерческие предприятия ведут свою хозяйственную деятельность самостоятельно, сами договариваются с партнерами, определяют условия, приемлемые для каждой из сторон. "Призывать государство в качестве посредника, полагаю, допустимо только в крайних случаях. Тем не менее, российская сторона не стоит в стороне от диалога, а стремится – в возможном формате – помочь коммерческим партнёрам достичь согласия", - отметил Мезенцев.

Посол также обратил внимание, что разногласия по ценам на нефть – это спор продавца и покупателя. "Это "строго" не относится к диалогу между государствами и правительствами. Понятно, что рыночные отношения, которые стали более прочными в системе экономических связей наших стран, определяют для добывающих и перерабатывающих нефтяных компаний стремление к максимальной выгоде и прибыли, что, наверное, естественно. Но это не должно затрагивать главного – те сложившиеся (между странами – ред.) масштабные и глубокие отношения, которыми мы все особо дорожим", - сказал он.