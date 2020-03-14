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Новая Зеландия введет обязательный карантин для прибывающих в страну
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РИА Новости

Новая Зеландия введет обязательный карантин для прибывающих в страну

09:42 14.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новая Зеландия обяжет всех прибывающих в страну соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает Radio News Zealand со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джасинды Ардерн.
По словам Ардерн, соответствующие меры вступят в силу в воскресенье в полночь. Кроме того, круизные суда просят не заходить в новозеландские порты. Через 16 дней ограничения будут пересмотрены.
Сейчас в Новой Зеландии зарегистрированы шесть случаев заражения COVID-19, последний из них был подтвержден в субботу.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже 132 тысячи человек более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Новая ЗеландияВ мире
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