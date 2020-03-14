Спасенную в Сирии женщину с двумя детьми доставили в Чечню

Женщины с детьми, живущие в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска

ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Женщину с двумя детьми, спасенную из сирийского лагеря Аль-Холь при содействии главы Женщину с двумя детьми, спасенную из сирийского лагеря Аль-Холь при содействии главы Чечни , доставили в субботу в Грозный , сообщила РИА Новости член Совета при главе республики по правам человека Хеда Саратова . Россиян привезли рейсовым самолетом из Турции, куда они предварительно были вывезены из Сирии

Это уже вторая партия спасенных женщин и детей на текущей неделе. Ранее, 10 марта, в Грозный из лагеря беженцев в Сирии были доставлены две женщины и четверо детей.

"Жительница дагестанского Кизляра 29-летняя Эльмира Кенжибулатова с двумя девочками - шесть лет и четыре года - находилась в лагере беженцев Аль-Холь на границе Сирии и Ирака. После обращения родственников к главе Чечни Рамзану Кадырову он помог вернуть женщину и детей на родину", - рассказала Саратова.

По ее словам, Кенжибулатова – студентка Астраханской медицинской академии, поехала в 2014 году с мужем и ребенком на отдых в Турцию.

"В самолете она узнала от мужа, что тот направляется в Сирию. Женщина вернулась обратно, однако ребенка муж ей не отдал. Через полгода он вышел на связь и сказал ей, что девочка очень больна, она может приехать и забрать ее", - рассказала правозащитник историю со слов родных. Женщина поехала спасать ребенка, однако вернуться не смогла - многочисленные попытки бегства заканчивались неудачно.

По словам Саратовой, лишь после гибели мужа и при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова ее удалось вернуть в Россию.

"Детей передали родственникам, женщине предстоит ответить на вопросы правоохранителей, пройти процессуальные процедуры, предусмотренные законом", - отметила Саратова.