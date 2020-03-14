Спасенную в Сирии женщину с двумя детьми доставили в Чечню

ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Женщину с двумя детьми, спасенную из сирийского лагеря Аль-Холь при содействии главы Чечни, доставили в субботу в Грозный, сообщила РИА Новости член Совета при главе республики по правам человека Хеда Саратова. Россиян привезли рейсовым самолетом из Турции, куда они предварительно были вывезены из Сирии.
Это уже вторая партия спасенных женщин и детей на текущей неделе. Ранее, 10 марта, в Грозный из лагеря беженцев в Сирии были доставлены две женщины и четверо детей.
"Жительница дагестанского Кизляра 29-летняя Эльмира Кенжибулатова с двумя девочками - шесть лет и четыре года - находилась в лагере беженцев Аль-Холь на границе Сирии и Ирака. После обращения родственников к главе Чечни Рамзану Кадырову он помог вернуть женщину и детей на родину", - рассказала Саратова.
По ее словам, Кенжибулатова – студентка Астраханской медицинской академии, поехала в 2014 году с мужем и ребенком на отдых в Турцию.
"В самолете она узнала от мужа, что тот направляется в Сирию. Женщина вернулась обратно, однако ребенка муж ей не отдал. Через полгода он вышел на связь и сказал ей, что девочка очень больна, она может приехать и забрать ее", - рассказала правозащитник историю со слов родных. Женщина поехала спасать ребенка, однако вернуться не смогла - многочисленные попытки бегства заканчивались неудачно.
По словам Саратовой, лишь после гибели мужа и при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова ее удалось вернуть в Россию.
"Детей передали родственникам, женщине предстоит ответить на вопросы правоохранителей, пройти процессуальные процедуры, предусмотренные законом", - отметила Саратова.
Всего, по словам Саратовой, с 2017 года в Россию возвращены свыше 200 детей и женщин. В списках заявителей правозащитника числится еще более 3,5 тысячи женщин и детей из разных регионов России.