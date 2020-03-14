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2020-03-14T09:34+0300
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Правительство одобрило изменения в закон об охране озера Байкал
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РИА Новости

Правительство одобрило изменения в закон об охране озера Байкал

09:34 14.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, позволяющий установить границы населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом, сообщается на сайте кабмина.
Законопроект создаст правовые основания для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах занятой ими территории, что позволит решить проблемы проживающих там граждан.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "Об охране озера Байкал" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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БайкалПравительство РФОбщество
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