Правительство одобрило изменения в закон об охране озера Байкал

Законопроект создаст правовые основания для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах занятой ими территории, что позволит решить проблемы проживающих там граждан.