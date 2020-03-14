Правительство одобрило изменения в закон об охране озера Байкал

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, позволяющий установить границы населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда рядом с Байкалом, сообщается на сайте кабмина.
Законопроект создаст правовые основания для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах занятой ими территории, что позволит решить проблемы проживающих там граждан.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "Об охране озера Байкал" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.