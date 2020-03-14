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Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса
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РИА Новости

Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса

09:31 14.03.2020 (обновлено: 09:32 14.03.2020)
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные
Американские военные
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство обороны США ввело новые ограничения на передвижение военнослужащих внутри страны в связи с распространением нового коронавируса, говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно заявлению, новые правила коснутся военнослужащих, гражданского персонала минобороны и их семей. "Это ограничение остановит все поездки на территории страны, включая перевод на новое постоянное место службы и командировки", - сообщил Пентагон.
Отмечается, что исключения возможны только в случае неотложных поездок, которые имеют существенно важное значение для выполнения миссии, поездок по гуманитарным причинам или поездок, обусловленных трудными условиями работы.
Ограничения вступают в силу с 16 марта и будут действовать до 11 мая.
В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило две тысячи человек
Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. Позже CNN сообщил о более 2 тысячах заразившихся. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
По данным СМИ, в стране от этого заболевания скончались 47 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже свыше 132 тысяч человек в более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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