В Казахстане число больных коронавирусом выросло до шести человек

АЛМА-АТА, 14 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса на территории Казахстана выросло до шести человек, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
В пятницу министерство здравоохранения Казахстана сообщило о регистрации первых четырех случаев коронавируса у граждан республики.
"Выявлен еще один заболевший коронавирусной инфекций в Алматы. Это мужчина, 1958 года рождения, частный предприниматель. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта текущего года", - сказал Ахметшарип в видео, опубликованном министерством в Facebook.
"Еще один пациент - это женщина в Нур-Султане. Она прилетела к нам из Варшавы. Все данные уточняются", - сказал он.
Таким образом, по его словам, в Казахстане число заболевших выросло до шести.