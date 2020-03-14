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В Казахстане число больных коронавирусом выросло до шести человек
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РИА Новости

В Казахстане число больных коронавирусом выросло до шести человек

09:30 14.03.2020
98018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 мар – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса на территории Казахстана выросло до шести человек, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
В пятницу министерство здравоохранения Казахстана сообщило о регистрации первых четырех случаев коронавируса у граждан республики.
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"Выявлен еще один заболевший коронавирусной инфекций в Алматы. Это мужчина, 1958 года рождения, частный предприниматель. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта текущего года", - сказал Ахметшарип в видео, опубликованном министерством в Facebook.
"Еще один пациент - это женщина в Нур-Султане. Она прилетела к нам из Варшавы. Все данные уточняются", - сказал он.
Таким образом, по его словам, в Казахстане число заболевших выросло до шести.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНур-СултанМинистерство здравоохранения КазахстанаКазахстанВ мире
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