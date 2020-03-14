В Москве штормовой ветер повалил более 330 деревьев

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Свыше 330 деревьев повалены, по уточненным данным, при штормовом ветре в Свыше 330 деревьев повалены, по уточненным данным, при штормовом ветре в Москве , повреждены более 60 легковых автомобилей и кровли двух административных зданий, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В результате воздействия стихии в разных районах Москвы зарегистрировано падение 335 деревьев, двух слабо укрепленных конструкций и двух опор освещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также повреждены 62 легковых автомобиля и кровли двух административных зданий. Пострадали три человека, из них один погиб.

Московской области произошло падение 101 дерева и четырех слабо укрепленных конструкций, повреждены 38 легковых автомашин и кровли трех административных зданий. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок 11 лет.