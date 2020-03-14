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2020-03-14T09:28+0300
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В Москве штормовой ветер повалил более 330 деревьев
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РИА Новости

В Москве штормовой ветер повалил более 330 деревьев

09:28 14.03.2020
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© АГН "Москва" / BinduНа Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
На Бойцовой улице в Москве из-за сильного ветра упало дерево. 13 марта 2020
© АГН "Москва" / Bindu
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Свыше 330 деревьев повалены, по уточненным данным, при штормовом ветре в Москве, повреждены более 60 легковых автомобилей и кровли двух административных зданий, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате воздействия стихии в разных районах Москвы зарегистрировано падение 335 деревьев, двух слабо укрепленных конструкций и двух опор освещения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также повреждены 62 легковых автомобиля и кровли двух административных зданий. Пострадали три человека, из них один погиб.
В Московской области произошло падение 101 дерева и четырех слабо укрепленных конструкций, повреждены 38 легковых автомашин и кровли трех административных зданий. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок 11 лет.
Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдался в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга и в пятницу. В столице было объявлено штормовое предупреждение.
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