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2020-03-14T11:14+0300
https://ria.ru/20200314/1568592223.html
Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению
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РИА Новости

Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению

09:13 14.03.2020 (обновлено: 11:14 14.03.2020)
119259
© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
По словам солиста группы Ильи Прусикина, об участии в конкурсе музыканты узнали только 2 марта. В результате снимать ролик пришлось всего за пять дней.
"И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду", — сказал музыкант в эфире телешоу "Вечерний Ургант".
При этом Прусикин отметил, что сама песня появилась раньше, ее писали не под конкурс.
Клип на композицию "Uno" оказался самым популярным среди работ участников Евровидения-2020. За два дня ролик набрал на странице конкурса более десяти миллионов просмотров.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Нидерландах.
Музыкант и композитор Юрий Лоза
13 марта, 14:35Культура
Юрий Лоза оценил творчество группы Little Big
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Обсудить 13
КультураРоссияЕвровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigНидерланды
Популярные комментарии
Что-то все то хейтили этот Little Big, мол в своих клипах и песнях они выставляют Россию в дурном свете, то теперь все восхваляют.... Не понимаю я этот шоу-бизнес....
14 марта, 09:28
Дмитрий Попов
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