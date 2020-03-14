Солист Little Big рассказал о съемках клипа к Евровидению

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Участники группы Little Big рассказали, как проходили съемки видеоклипа на композицию "Uno", с которой они представят Россию на Евровидении.
По словам солиста группы Ильи Прусикина, об участии в конкурсе музыканты узнали только 2 марта. В результате снимать ролик пришлось всего за пять дней.
"И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду", — сказал музыкант в эфире телешоу "Вечерний Ургант".
При этом Прусикин отметил, что сама песня появилась раньше, ее писали не под конкурс.
Клип на композицию "Uno" оказался самым популярным среди работ участников Евровидения-2020. За два дня ролик набрал на странице конкурса более десяти миллионов просмотров.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Нидерландах.
13 марта, 14:35КультураЮрий Лоза оценил творчество группы Little Big