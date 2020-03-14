В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей. Архивное фото

Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В понедельник в Москве впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас живут в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия. Доклад представят на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Как рассказал РИА Новости один из авторов исследования, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков , подразделения, входившие в состав этого легиона СС, совершили в годы Великой Отечественной войны целый ряд преступлений, которые можно квалифицировать как военные и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожили мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черном.

"Ястребы Даугавы"

Сейчас в Латвии и за ее пределами осталось около 400 бывших латышских легионеров СС. Как рассказал Дюков, в докладе впервые публикуются данные о 96 из них. Больше всего — 32 человека — проживают в США, 21 — в Латвии, 19 — в Австралии, 15 — в Канаде, четверо — в Великобритании, трое — в Бразилии, двое — в Аргентине.

В этих странах они создали свою организацию — "Ястребы Даугавы".

© РИА Новости Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки © РИА Новости Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки

"Ястребы" объединяли бывших военнослужащих Латышского легиона СС и, разумеется, были настроены антисоветски. В условиях холодной войны они стали одной из наиболее массовых латышских эмигрантских организаций, а после распада СССР — инструментом "мягкой силы" Латвийской Республики. Дети и внуки "ястребов", служившие в армии и государственных органах западных стран, обеспечивали продвижение необходимых Латвии идей и проектов. В свою очередь, власти Латвии неизменно поддерживали организацию, в том числе и финансово", — рассказал Дюков.

© РИА Новости Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки © РИА Новости Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки

Он отметил, что престарелые ветераны СС получают пенсии от латвийского Министерства обороны и награды из рук глав государства. "МИД Латвии фактически курировал деятельность "ястребов": в частности, в США этим занимался советник латвийского посольства в Вашингтоне Юрис Пекалис. А во время официального визита в Канаду министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс нашел время встретиться с членами канадского отделения "ястребов", в том числе с легионером Лаймондсом Озолсом", — сказал историк.

© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ 1 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ 2 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ 3 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ 4 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области 1 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области 2 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области 3 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области 4 из 4 Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ © Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области

Легионеры и Жестяная Горка

Одно время председателем "ястребов" был Янис Цирулис, один из участников массовых убийств мирного населения в районе Жестяной Горки. В документах КГБ СССР из дела 1968 года, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорится, что Цирулис лично пытал и расстреливал не только пленных красноармейцев, но и мирных жителей. Так, зимой 1941-1942 годов он участвовал, в частности, в расстреле Натальи Федоровой, Симона Буйча и Анатолия Федорова из деревни Дубровка.

"Тогда же Цирулис жестоко истязал дочь расстрелянной Федоровой Н. Ф. — Бакланову Клавдию Васильевну", — говорится в отчете начальника следственной группы управления КГБ по Новгородской области

В мае прошлого года в Новгородской области обнаружили ямы с захоронениями времен Великой Отечественной войны. Специалисты эксгумировали около 500 останков, но в областном управлении Следственного комитета предположили, что под землей может покоиться до пяти тысяч тел.