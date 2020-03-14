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2020-03-14T17:40+0300
https://ria.ru/20200314/1568592106.html
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
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РИА Новости

В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

09:11 14.03.2020 (обновлено: 17:40 14.03.2020)
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© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© РИА Новости
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В понедельник в Москве впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас живут в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия. Доклад представят на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Как рассказал РИА Новости один из авторов исследования, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, подразделения, входившие в состав этого легиона СС, совершили в годы Великой Отечественной войны целый ряд преступлений, которые можно квалифицировать как военные и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожили мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черном.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
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"Ястребы Даугавы"

Сейчас в Латвии и за ее пределами осталось около 400 бывших латышских легионеров СС. Как рассказал Дюков, в докладе впервые публикуются данные о 96 из них. Больше всего — 32 человека — проживают в США, 21 — в Латвии, 19 — в Австралии, 15 — в Канаде, четверо — в Великобритании, трое — в Бразилии, двое — в Аргентине.
В этих странах они создали свою организацию — "Ястребы Даугавы".
© РИА НовостиДокументы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки
Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной горки
© РИА Новости
Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки
"Ястребы" объединяли бывших военнослужащих Латышского легиона СС и, разумеется, были настроены антисоветски. В условиях холодной войны они стали одной из наиболее массовых латышских эмигрантских организаций, а после распада СССР — инструментом "мягкой силы" Латвийской Республики. Дети и внуки "ястребов", служившие в армии и государственных органах западных стран, обеспечивали продвижение необходимых Латвии идей и проектов. В свою очередь, власти Латвии неизменно поддерживали организацию, в том числе и финансово", — рассказал Дюков.
© РИА НовостиДокументы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки
Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной горки
© РИА Новости
Документы КГБ СССР по делу о массовых убийствах мирного населения в районе Жестяной Горки
Он отметил, что престарелые ветераны СС получают пенсии от латвийского Министерства обороны и награды из рук глав государства. "МИД Латвии фактически курировал деятельность "ястребов": в частности, в США этим занимался советник латвийского посольства в Вашингтоне Юрис Пекалис. А во время официального визита в Канаду министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс нашел время встретиться с членами канадского отделения "ястребов", в том числе с легионером Лаймондсом Озолсом", — сказал историк.
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской областиСписок имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
1 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской областиСписок имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
2 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской областиСписок имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
3 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской областиСписок имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
4 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области
1 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области
2 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области
3 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области
4 из 4
Список имен латвийских карателей, обнародованный УФСБ
© Фото предоставлено УФСБ РФ по Новгородской области

Легионеры и Жестяная Горка

Одно время председателем "ястребов" был Янис Цирулис, один из участников массовых убийств мирного населения в районе Жестяной Горки. В документах КГБ СССР из дела 1968 года, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорится, что Цирулис лично пытал и расстреливал не только пленных красноармейцев, но и мирных жителей. Так, зимой 1941-1942 годов он участвовал, в частности, в расстреле Натальи Федоровой, Симона Буйча и Анатолия Федорова из деревни Дубровка.
"Тогда же Цирулис жестоко истязал дочь расстрелянной Федоровой Н. Ф. — Бакланову Клавдию Васильевну", — говорится в отчете начальника следственной группы управления КГБ по Новгородской области.
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В мае прошлого года в Новгородской области обнаружили ямы с захоронениями времен Великой Отечественной войны. Специалисты эксгумировали около 500 останков, но в областном управлении Следственного комитета предположили, что под землей может покоиться до пяти тысяч тел.
Тогда же СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту уничтожения в годы войны мирного населения в деревне Жестяная Горка и селе Черном. А в августе управление ФСБ по Новгородской области опубликовало список карателей, которые причастны к этому преступлению.
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Обсудить 81
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Популярные комментарии
всех в розыск международный, а потом на электрический стул
14 марта, 09:20
Evgeniy Domichev
17440001
Поражает,почему только сейчас публикуются эти списки !!! Почему они еще топчат землю,когда таким нет места даже под ней. Массад или как их там расправлялтсь с фашистами после войны без суда и т.п., т.к. все доказано и известно
14 марта, 09:39
Ч.Чегеваров .
15220403
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