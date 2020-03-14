Президент Чили заявил о принятии пакета мер по борьбе с коронавирусом

Ранее сообщалось, что Чили находится на втором месте по числу случаев коронавируса в Латинской Америке, по последним данным, в стране зарегистрировано 43 случая заражения.

По данным портала, в распоряжении президента упоминались различные меры по защите работников государственного сектора. В частности, государственные служащие смогут ездить за границу только в случае крайней необходимости.

Все государственные служащие старше 75 лет или входящие в группу риска могут работать из дома. Руководители службы администрации могут установить гибкий график работы и содействовать работе в дистанционном режиме.

Проводиться будут только самые необходимые церемонии и общественные мероприятия с участием менее 100 человек.