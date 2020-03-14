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Президент Чили заявил о принятии пакета мер по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Президент Чили заявил о принятии пакета мер по борьбе с коронавирусом

08:58 14.03.2020
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© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости . Александр Соловский
Президент Чили Себастьян Пиньера. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о принятии пакета мер по борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает портал 24 Horas.
Ранее сообщалось, что Чили находится на втором месте по числу случаев коронавируса в Латинской Америке, по последним данным, в стране зарегистрировано 43 случая заражения.
По данным портала, в распоряжении президента упоминались различные меры по защите работников государственного сектора. В частности, государственные служащие смогут ездить за границу только в случае крайней необходимости.
Все государственные служащие старше 75 лет или входящие в группу риска могут работать из дома. Руководители службы администрации могут установить гибкий график работы и содействовать работе в дистанционном режиме.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Себастьян ПиньераЧилиВ мире
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