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Разведка СССР не проиграла в холодной войне, заявил ветеран СВР
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РИА Новости

Разведка СССР не проиграла в холодной войне, заявил ветеран СВР

08:51 14.03.2020
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© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советская разведка не проиграла в холодной войне в 1980-х годах, но руководство страны принимало неверные решения, приведшие к распаду СССР, считает недавно рассекреченный прославленный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко.
"Много говорят о том, что в 1980-х мы проиграли в холодной войне. Разведка не проиграла – мы все знали. Ведь разведка – это "глаза и уши нации", - сказал Шевченко в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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"Но есть у нации ещё и "голова". В истории бывает так, что именно "голова" принимает неверные решения", - добавил он.
Ранее в феврале Шевченко, впервые выступая на публичном мероприятии после своего официального рассекречивания, рассказал журналистам, что узнавал о приближающемся развале СССР от знакомых сотрудников ЦРУ. "То, что со страной будет, я знал оттуда, изнутри. Лучшие мои друзья были цэрэушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают, все было известно", - говорил тогда Шевченко.
В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.
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Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).
Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом "Cosmic", означающим высшую степень секретности.
В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.
Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
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Российское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Юрий ШевченкоВладимир ПутинСергей НарышкинСССРБезопасностьОбщество
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