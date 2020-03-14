Разведка СССР не проиграла в холодной войне, заявил ветеран СВР

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советская разведка не проиграла в холодной войне в 1980-х годах, но руководство страны принимало неверные решения, приведшие к распаду Советская разведка не проиграла в холодной войне в 1980-х годах, но руководство страны принимало неверные решения, приведшие к распаду СССР , считает недавно рассекреченный прославленный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко

"Много говорят о том, что в 1980-х мы проиграли в холодной войне. Разведка не проиграла – мы все знали. Ведь разведка – это "глаза и уши нации", - сказал Шевченко в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

"Но есть у нации ещё и "голова". В истории бывает так, что именно "голова" принимает неверные решения", - добавил он.

Ранее в феврале Шевченко, впервые выступая на публичном мероприятии после своего официального рассекречивания, рассказал журналистам, что узнавал о приближающемся развале СССР от знакомых сотрудников ЦРУ. "То, что со страной будет, я знал оттуда, изнутри. Лучшие мои друзья были цэрэушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают, все было известно", - говорил тогда Шевченко.

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).

Согласно информации, обнародованной СВР , Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом "Cosmic", означающим высшую степень секретности.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.