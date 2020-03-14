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СК возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке

08:43 14.03.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовУтечка мазута
Утечка мазута
© РИА Новости / Антон Денисов
Утечка мазута. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке, сообщает управление ведомства по Приморскому краю.
Ранее губернатор Олег Кожемяко сообщил, что режим ЧС ввели в Находке, где из-за взрыва на котельной разлилось порядка 2,5 тысячи тонн мазута. МЧС информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка.
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Как позднее сообщили в ГУМЧС РФ по Приморскому краю, на данный момент собрано около 300 кубометров мазута. Идет воздушная разведка для координации действий сил. В ГУМЧС России по региону работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности. Задействованы 144 человека личного состава и 35 единиц техники.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по факту разлива мазута в городе Находка возбуждено уголовное дело по статье... "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается - устанавливаются виновные, размер ущерба, причиненного окружающей среде.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоНаходкаПриморский крайПроисшествия
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