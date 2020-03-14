СК возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке

Ранее губернатор Олег Кожемяко сообщил, что режим ЧС ввели в Находке, где из-за взрыва на котельной разлилось порядка 2,5 тысячи тонн мазута. МЧС информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка.

Как позднее сообщили в ГУМЧС РФ по Приморскому краю, на данный момент собрано около 300 кубометров мазута. Идет воздушная разведка для координации действий сил. В ГУМЧС России по региону работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности. Задействованы 144 человека личного состава и 35 единиц техники.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по факту разлива мазута в городе Находка возбуждено уголовное дело по статье... "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении ведомства.