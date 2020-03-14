В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок

"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки

В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками Горловки

Он отметил, что среди раненых — ребенок 2006 года рождения. Кроме того, обстрелом повреждено несколько жилых домов.