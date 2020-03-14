В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, ранены в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в субботу глава администрации города Иван Приходько.
"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он отметил, что среди раненых — ребенок 2006 года рождения. Кроме того, обстрелом повреждено несколько жилых домов.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.