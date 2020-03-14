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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-14T10:13+0300
https://ria.ru/20200314/1568591239.html
Заседание Совфеда по поправке в Конституцию. Прямая трансляция
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568591381_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_0f5701859d18f3b098f47ead9607b604.jpg
РИА Новости

Заседание Совфеда по поправке в Конституцию. Прямая трансляция

10:00 14.03.2020 (обновлено: 10:13 14.03.2020)
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Совет Федерации проводит внеочередное заседание, на котором рассмотрит решения региональных законодательных собраний по поправке в Конституцию.
Итоги голосования в регионах поступили в верхнюю палату парламента накануне. Закон одобрили депутаты всех 85 региональных парламентов.
Если Совфед утвердит это решение, документ поступит на подпись президенту.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к главе государства, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправка позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции запланировано на 22 апреля.
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Как поправка будет вступать в силу

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправку в Конституционный суд. Там за семь дней решат, соответствует ли закон Конституции, и, если не соответствует, вопрос закрыт.
Если поправка отвечает Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправки в Основной закон.
В указе главы государства будет сформулирован вынесенный на голосование вопрос и назначена дата (минимум через 30 дней после указа). Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных. День голосования объявят нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.
Результаты голосования ЦИК должен подсчитать за пять дней, а затем в течение еще трех дней опубликовать их. Если больше половины пришедших на участки поддержат законопроект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.
Предварительные итоги единого дня голосования
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