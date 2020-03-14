Заседание Совфеда по поправке в Конституцию. Прямая трансляция

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Совет Федерации проводит внеочередное заседание, на котором рассмотрит решения региональных законодательных собраний по поправке в Конституцию.

Итоги голосования в регионах поступили в верхнюю палату парламента накануне. Закон одобрили депутаты всех 85 региональных парламентов.

Если Совфед утвердит это решение, документ поступит на подпись президенту.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к главе государства, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправка позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции запланировано на 22 апреля.

Как поправка будет вступать в силу

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправку в Конституционный суд. Там за семь дней решат, соответствует ли закон Конституции, и, если не соответствует, вопрос закрыт.

Если поправка отвечает Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправки в Основной закон.

В указе главы государства будет сформулирован вынесенный на голосование вопрос и назначена дата (минимум через 30 дней после указа). Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных. День голосования объявят нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.