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ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР

08:22 14.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстреляла в Горловке
Последствия обстреляла в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
Ранее в ДНР заявили, что в результате ночного обстрела Горловки ранены три человека, в том числе ребенок.
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"Сегодня ночью... обстреляли поселок шахта имени Гагарина из 122-миллиметровой артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его информации, без света остались более тысячи абонентов, обесточены три котельные.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
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