ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР

В ДНР заявили о 102 нарушениях перемирия силовиками за неделю

В ДНР заявили о 102 нарушениях перемирия силовиками за неделю

"Сегодня ночью... обстреляли поселок шахта имени Гагарина из 122-миллиметровой артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка", - сказал представитель Народной милиции ДНР.