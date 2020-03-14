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У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
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РИА Новости

У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус

08:07 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Лаборатория. Архивное фото
МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Посольство Бразилии в Вашингтоне сообщило о положительных результатах анализов на коронавирус поверенного в делах посла Нестора Фостера, это уже третий член делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, с положительным диагнозом на вирус.
"Временный поверенный в делах Бразилии посол Нестор Форстер узнал сегодня вечером, что у него положительный результат на Covid-19. Следуя медицинским рекомендациям, посол Форстер продолжит карантин, в котором он уже находится с целью предосторожности, еще на две недели", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее положительный результат показали анализы еще двоих членов делегации Бразилии на переговорах в Вашингтоне - пресс-секретаря правительства Фабио Вайнгартена и сенатора Нэльсиньу Трада.
Президент Жаир Болсонару опроверг в пятницу слухи о том, что у него обнаружили коронавирус, однако должен пройти повторный тест.
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Президент США Трамп заявлял, что не делал тестов. Тем не менее, Белый дом решил провести экстренное совещание в связи со встречей Болсонару и Трампа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19БразилияСШАВ мире
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08:18В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
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07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
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