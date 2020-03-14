У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус

МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Посольство Посольство Бразилии Вашингтоне сообщило о положительных результатах анализов на коронавирус поверенного в делах посла Нестора Фостера, это уже третий член делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, с положительным диагнозом на вирус.

"Временный поверенный в делах Бразилии посол Нестор Форстер узнал сегодня вечером, что у него положительный результат на Covid-19. Следуя медицинским рекомендациям, посол Форстер продолжит карантин, в котором он уже находится с целью предосторожности, еще на две недели", - говорится в сообщении посольства в Twitter

Ранее положительный результат показали анализы еще двоих членов делегации Бразилии на переговорах в Вашингтоне - пресс-секретаря правительства Фабио Вайнгартена и сенатора Нэльсиньу Трада.

Президент Жаир Болсонару опроверг в пятницу слухи о том, что у него обнаружили коронавирус, однако должен пройти повторный тест.

Президент США Трамп заявлял, что не делал тестов. Тем не менее, Белый дом решил провести экстренное совещание в связи со встречей Болсонару и Трампа.