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Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
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РИА Новости

Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус

08:00 14.03.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президента не следует проверять на коронавирус.
"Учитывая, что у президента нет симптомов, проводить анализ на COVID-19 в данный момент не показано", - говорится в меморандуме Конли, который распространил Белый дом.
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Врач подтвердил, что в ходе встречи с бразильской делегацией на прошлой неделе у Трампа был краткий контакт с человеком, у которого тремя дня позже нашли симптомы вируса. Кроме того, еще у одного гостя Трампа в тот вечер, сидевшего с президентом за одним столом, обнаружили коронавирус, - об этом стало известно в пятницу вечером, уточнил Конли.
По его словам, с первым носителем вируса у Трампа был лишь "исключительно ограниченный" контакт — рукопожатие и совместная фотография. Со вторым человеком он провел больше времени, но их общение имело место до появления у этого человека симптомов. По заявлению врача Трампа, в таких случаях риск заразиться невысок.
Трамп не раз заявлял ранее, что чувствует себя хорошо и не собирается проходить анализ на коронавирус. Однако на пресс-конференции в пятницу Трамп сказал, что, "скорее всего", в какой-то момент и его проверят на COVID-19.
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