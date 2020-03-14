Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Личный врач президента США Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президента не следует проверять на коронавирус

"Учитывая, что у президента нет симптомов, проводить анализ на COVID-19 в данный момент не показано", - говорится в меморандуме Конли, который распространил Белый дом.

Врач подтвердил, что в ходе встречи с бразильской делегацией на прошлой неделе у Трампа был краткий контакт с человеком, у которого тремя дня позже нашли симптомы вируса. Кроме того, еще у одного гостя Трампа в тот вечер, сидевшего с президентом за одним столом, обнаружили коронавирус, - об этом стало известно в пятницу вечером, уточнил Конли.

По его словам, с первым носителем вируса у Трампа был лишь "исключительно ограниченный" контакт — рукопожатие и совместная фотография. Со вторым человеком он провел больше времени, но их общение имело место до появления у этого человека симптомов. По заявлению врача Трампа, в таких случаях риск заразиться невысок.