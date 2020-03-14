Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар - РИА Новости. Колумбия закрывает границу с Венесуэлой из-за коронавируса в 5.00 (13.00 мск), сообщил президент страны Иван Дуке в Twitter.
"После детального анализа развития ситуации с коронавирусом и с учётом событий последних часов позвольте проинформировать страну, что начиная с 5.00 (13.00 мск) этой субботы, 14 марта, закрываются все пограничные переходы с Венесуэлой", - сказал он.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией и Колумбией, однако просит страны сотрудничать в вопросах борьбы с эпидемией коронавируса. Он сообщил, что с Бразилией властям Венесуэлы удалось наладить диалог, тогда как с чиновниками правительства Дуке связаться не удалось.
В настоящее время в Колумбии зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, в Венесуэле - два.
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