Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса

"После детального анализа развития ситуации с коронавирусом и с учётом событий последних часов позвольте проинформировать страну, что начиная с 5.00 (13.00 мск) этой субботы, 14 марта, закрываются все пограничные переходы с Венесуэлой", - сказал он.