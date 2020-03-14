Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T07:45+0300
https://ria.ru/20200314/1568590793.html
Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_f243b1625f94cc0da4105ae08be88846.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом

07:45 14.03.2020
1014
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
БРЯНСК, 14 мар - РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде во Владимирской области, два человека погибли, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 2.20 мск на 16-м километре автодороги Кольчугино-Киржач в Киржачском районе.
"По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва и автомобиля Hyundai Solaris под управлением водителя 1984 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель Hyundai Solaris и пассажир 1991 года рождения погибли на месте происшествия. Трое подростков 2006, 2003 и 2002 года рождения были госпитализированы, отмечает ведомство.
Врач скорой медицинской помощи
01:13
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
000320
Обсудить 0
Владимирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Солнце
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Венесуэла
Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за сутки выросло до 8086
Город Находка в Приморском крае
В Находке ввели режим ЧС из-за розлива 2,5 тысячи тонн мазута
Британская актриса Эмилия Кларк
В Сети появились кадры с премьеры спектакля "Чайка" с Эмилией Кларк
Военные действия в провинции Идлиб
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Медицинский работник у клиники в США
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Лаборатория
У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
Смартфон
В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать гаджеты
Луна
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния