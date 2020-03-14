Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом

БРЯНСК, 14 мар - РИА Новости. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде во Владимирской области, два человека погибли, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 2.20 мск на 16-м километре автодороги Кольчугино-Киржач в Киржачском районе.
"По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва и автомобиля Hyundai Solaris под управлением водителя 1984 года рождения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель Hyundai Solaris и пассажир 1991 года рождения погибли на месте происшествия. Трое подростков 2006, 2003 и 2002 года рождения были госпитализированы, отмечает ведомство.