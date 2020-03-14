Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии приняли решение приостановить выполнение всех международный рейсов на две недели в связи с распространение нового коронавируса, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Правительство королевства приняло решение приостановить выполнение международных рейсов на две недели (начиная с воскресенья 15 марта) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса", - сообщается в Twitter ведомства.
В четверг министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что число случаев заражения в королевстве достигло 45. Проверены почти 4 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже свыше 132 тысяч человек в более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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