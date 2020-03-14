Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T07:18+0300
https://ria.ru/20200314/1568590685.html
Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
https://cdn23.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:346:2730:1883_1036x0_80_0_0_baad219364b7f95ae658413f674dd028.jpg
РИА Новости

Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели

07:18 14.03.2020
870
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСаудовская Аравия
Саудовская Аравия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии приняли решение приостановить выполнение всех международный рейсов на две недели в связи с распространение нового коронавируса, сообщает министерство иностранных дел страны.
"Правительство королевства приняло решение приостановить выполнение международных рейсов на две недели (начиная с воскресенья 15 марта) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса", - сообщается в Twitter ведомства.
В четверг министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что число случаев заражения в королевстве достигло 45. Проверены почти 4 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже свыше 132 тысяч человек в более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
211000
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСаудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Солнце
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
Венесуэла
Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
Американцы в масках
Посольство России призвало США объединиться в борьбе с коронавирусом
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Военные действия в провинции Идлиб
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Лаборатория
У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
Вид на Филиппины
На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния