Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек. К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США, сообщает Phys.org.
При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи экстремальная жара настигнет районы, на который сейчас проживает 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса — пострадают 800 миллионов. Если температура повысится на три градуса, что возможно уже к 2100 году, перегреву будут подвержены 1,2 миллиарда человек.
При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.
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