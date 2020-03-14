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РИА Наука
2020-03-14T07:04+0300
https://ria.ru/20200314/1568590599.html
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
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РИА Новости

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

07:04 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСолнце
Солнце
© РИА Новости / Максим Блинов
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Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек. К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США, сообщает Phys.org.
При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи экстремальная жара настигнет районы, на который сейчас проживает 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса — пострадают 800 миллионов. Если температура повысится на три градуса, что возможно уже к 2100 году, перегреву будут подвержены 1,2 миллиарда человек.
При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.
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