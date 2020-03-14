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Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
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РИА Новости

Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса

07:01 14.03.2020 (обновлено: 07:39 14.03.2020)
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© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше.

"Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов (после выздоровления)", - приводит заявление врача газета South China Morning Post.

По его словам, эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько у них ослаблена легочная функция, также им будет назначена физиотерапия для укрепления легких.
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Анализ результатов компьютерной томографии легких девяти пациентов, проходивших лечение в больнице Принцессы Маргарет, выявил признаки, схожие с симптомом "матового стекла", что свидетельствует о повреждении внутренних органов.
При этом Оуэн Цзэн добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие может оказать заболевание. К примеру, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на дыхательных органах образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.
Врач также посоветовал выписанным пациентам выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием, чтобы помочь легким восстановиться.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса Covid-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек более чем в 130 странах, большинство выздоровели, но свыше пяти тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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