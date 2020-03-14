Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар – РИА Новости. Пассажиры метро и поездов в Венесуэле должны пользоваться масками, иначе им запретят проезд, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами и мэрами, посвященной коронавирусу.
"Начиная с завтрашнего дня ни один пассажир не будет допущен ни в метро, ни в поезд, если у него не будет медицинской маски… у всех должна быть маска", - сказал он.
"Распоряжение для всех на ближайшие дни и недели, лучше предвидеть, чем потом жалеть", - добавил президент.
В настоящий момент в Венесуэле подтверждено два случая заболевания коронавирусом.
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