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Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
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РИА Новости

Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок

06:36 14.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мар – РИА Новости. Пассажиры метро и поездов в Венесуэле должны пользоваться масками, иначе им запретят проезд, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами и мэрами, посвященной коронавирусу.
"Начиная с завтрашнего дня ни один пассажир не будет допущен ни в метро, ни в поезд, если у него не будет медицинской маски… у всех должна быть маска", - сказал он.
"Распоряжение для всех на ближайшие дни и недели, лучше предвидеть, чем потом жалеть", - добавил президент.
Кроме того, маски будут обязательными для тех, кто пересекает границу Венесуэлы с Колумбией и Бразилией.
В настоящий момент в Венесуэле подтверждено два случая заболевания коронавирусом.
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