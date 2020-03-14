Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Экипаж застрявшего в Китае танкера "Патриот", принадлежащий попавшей под санкции компании "Гудзон", отправят на родину 20 марта, но провизия на исходе, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.
Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В компании "Гудзон" отметили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Сообщалось, что экипаж планируют репатриировать в феврале. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что через суд добивается решения о репатриации моряков из КНР и выплаты им долгов по зарплате. ДВРО РПСМ обратилась к генконсулу РФ в Гуанчжоу Александру Капишникову с просьбой отправить моряков домой, дипломаты обещали помочь и начали заниматься покупкой билетов.
Суханов сообщил, что второй помощник капитана танкера "Патриот" связался с ним и рассказал, что билеты во Владивосток куплены на 20 марта.
"На 20-е число у нас билеты, и 20-го вечером прибываем во Владивосток. У нас проблема: нехватка продовольствия, продуктов до 16 марта", - сказал моряк, чьи слова РИА Новости привел Суханов.
Суханов отметил, что в случае нехватки продовольствия моряки должны связываться с консульством.
"В случае необходимости, если консульство не обеспечит продуктами, будем связываться с Москвой", - отметил собеседник агентства.
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.