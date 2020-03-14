Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

В аэропорту Перми рассказали, как прошла экстренная посадка самолета Летевший из Новосибирска в Москву пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о минировании. В эфире радио Sputnik пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь" Евгений Кузнецов сообщил подробности.