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Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
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РИА Новости

Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

06:03 14.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Был запрос на посадку, но экипаж корабля решение о посадке не принял. Экстренной посадки не было", - сказал собеседник агентства.
Пермский аэропорт Большое Савино
3 марта, 12:12Сказано в эфире
В аэропорту Перми рассказали, как прошла экстренная посадка самолетаЛетевший из Новосибирска в Москву пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о минировании. В эфире радио Sputnik пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь" Евгений Кузнецов сообщил подробности.
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Лос-АнджелесПетропавловск-КамчатскийТокиоПроисшествия
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