Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"Был запрос на посадку, но экипаж корабля решение о посадке не принял. Экстренной посадки не было", - сказал собеседник агентства.
3 марта, 12:12Сказано в эфиреВ аэропорту Перми рассказали, как прошла экстренная посадка самолетаЛетевший из Новосибирска в Москву пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Перми после анонимного сообщения о минировании. В эфире радио Sputnik пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь" Евгений Кузнецов сообщил подробности.