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Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
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РИА Новости

Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления

05:31 14.03.2020 (обновлено: 05:32 14.03.2020)
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© Depositphotos / luminastockЛюди за ноутбуками
Люди за ноутбуками
© Depositphotos / luminastock
Люди за ноутбуками. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пользователи Windows 10 рассказали о появлении "синего экрана смерти" после установки актуального обновления. На соответствующие жалобы обратило внимание издание Windows Latest.
Патч KB4540673 Microsoft представила 10 марта в рамках "вторника исправлений". Спустя некоторое время после этого пользователи стали жаловаться на проблемы, возникшие после установки обновления. Некоторые владельцы компьютеров после каждой перезагрузки заметили "синие экраны смерти". Некоторые заявили, что система не позволяет запускать Windows даже в безопасном режиме, пишет SecurityLab.
Люди жалуются на сбои во время длительной установки обновления. Кроме того, иногда происходит очистка рабочего стола.
Мужчина работает за ноутбуком
22 февраля, 04:45
Процесс установки Windows 10 усложнился
Ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы. Обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, вызвало на устройствах различные сбои — от замедления работы компьютеров до произвольной отмены изменений в настройках.
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