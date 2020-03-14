Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Адвокаты находящихся в американских тюрьмах россиян Аркадий Бух и Адвокаты находящихся в американских тюрьмах россиян Аркадий Бух и Алексей Тарасов рассказали РИА Новости, как изменилась их работа после введения режима ЧС по всей стране из-за коронавируса

Ранее президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим ЧС в США в связи с коронавирусом.

"Все нормально, но поездки (в тюрьму) отменили", - рассказал Алексей Тарасов, адвокат Виктора Бута , отбывающего 25-летний тюремный срок в Штатах.

Как объяснил Аркадий Бух - адвокат Евгения Никулина , обвиняемого в кибератаках, это связано с тем, что тюрьмы опасаются, что коронавирус занесут им, а соблюдать элементарные меры для предотвращения его распространения в тюрьмах сложнее.

Бух также добавил, что некоторые тюрьмы могут отказаться перевозить заключенных на заседания, если у тех симптомы простудных заболеваний.

"Кроме того, практически все прения в судах штатов, где обнаружены кейсы (случаи коронавируса - ред.), перенесены в онлайн-режим. Суды присяжных пока проходят как обычно. Но судьи стараются в связи с происходящим по возможности назначать даты заседания на более поздние сроки", - пояснил он.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.