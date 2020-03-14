Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

"После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести. Я не знаю точно, что случилось у американцев, но они уменьшили финансирование и сказали, что если вы хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны... Часть боевиков была направлена в провинцию Хасеке, другие - в Идлиб", - рассказал экс-полковник, отметив, что в последнее время число боевиков в регионе Эт-Танф уменьшилось.