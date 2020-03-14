Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Такое заявление сделал задержанный за дезертирство экс-полковник вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, видеоинтервью которого российским журналистам предоставили сирийские военные. Соуду задержали в феврале сотрудники военной контрразведки вооруженных сил Сирии при попытке вернуться на территорию, подконтрольную Дамаску. Он рассказал, что присоединился к боевикам группировки "Магавир ас-Саура" и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов. Американские военные отправляли их на задания, при этом хорошо платили - сам бывший полковник получал зарплату в 500 долларов - огромные деньги по меркам Сирии.
"После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести. Я не знаю точно, что случилось у американцев, но они уменьшили финансирование и сказали, что если вы хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны... Часть боевиков была направлена в провинцию Хасеке, другие - в Идлиб", - рассказал экс-полковник, отметив, что в последнее время число боевиков в регионе Эт-Танф уменьшилось.
По его словам, военные инструкторы из США обучали боевиков, среди которых были и иностранцы, пользоваться оружием, хорошо снабжали, выдавали одежду, которую носят террористы. "С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее - натовское", - заявил дезертир.
По данным сирийских спецслужб, Султан Аид Абделла Соуда дезертировал в 2013 году из-за угроз его семье со стороны боевиков "Исламского государства"*, бежал в лагерь Эр-Рукбан, в котором владел интернет-магазином и предоставлял за оплату доступ в интернет местному населению. В 2016 году принял предложение американской стороны о сотрудничестве, служил командиром опорного пункта "Аз-Зувейрия" в населенном пункте Эт-Танф. В декабре 2019 года посажен в тюрьму на 58 дней за нарушение действующего на территории американской военной базы запрета на использование средств мобильной связи. После решил с семьей покинуть Эт-Танф.
После задержания он предоставил сведения о количестве личного состава и вооружении на опорной базе Эт-Танф, о незаконных вооруженных формированиях, дислоцирующихся на территории базы, координаты важных объектов. Также он предоставил данные о примерном количестве семей, желающих вернуться на территорию, подконтрольную правительству.
*Террористическая организация, запрещенная в России.