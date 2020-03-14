Посольство России призвало США объединиться в борьбе с коронавирусом

"Ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений. Своими нападками на Россию и наш народ они преследуют лишь свои узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании. Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза", - заявили в посольстве.