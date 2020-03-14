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Посольство России призвало США объединиться в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Посольство России призвало США объединиться в борьбе с коронавирусом

05:17 14.03.2020 (обновлено: 05:30 14.03.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesАмериканцы в масках
Американцы в масках
© AP Photo / Damian Dovarganes
Американцы в масках
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в США призвало ряд американских политиков прекратить разжигать русофобию и заняться борьбой с общей проблемой - пандемией коронавируса.
Пять влиятельных сенаторов-демократов, включая их лидера Чака Шумера, выступили с заявлением, в котором обратились к властям ЕС, чтобы те рассмотрели возможность усиления антироссийских санкций и дипломатического давления. Законодатели мотивировали свой призыв якобы продолжающимися попытками российских граждан вмешиваться в выборы.
"Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой – пандемией коронавируса", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

"Ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений. Своими нападками на Россию и наш народ они преследуют лишь свои узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании. Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза", - заявили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве России в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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