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СМИ: 39-летний российский бизнесмен умер во время тренировки
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РИА Новости

СМИ: 39-летний российский бизнесмен умер во время тренировки

04:48 14.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. В Казани во время занятий в тренажерном зале умер бывший генеральный директор компании "Татспиртпром" Ирек Миннахметов. Об этом сообщает издание "Бизнес Online" со ссылкой на источники.
По данным источников издания, 39-летнему бизнесмену стало плохо во время тренировки, прибывшим на место происшествия медикам его жизнь спасти не удалось. Сообщается, что причиной смерти Миннахметова мог стать оторвавшийся тромб.
Позднее в пресс-службе "Татспиртпрома" подтвердили смерть бизнесмена, однако обстоятельства случившегося не раскрыли.
Миннахметов в разное время возглавлял компании "Чингисхан" и "Татспиртпром", а также республиканское агентство по печати "Татмедиа". Некоторое время был депутатом казанской городской думы. Должность гендиректора "Татспиртпрома" он покинул в январе 2020 года.
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