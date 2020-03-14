СМИ: 39-летний российский бизнесмен умер во время тренировки

По данным источников издания, 39-летнему бизнесмену стало плохо во время тренировки, прибывшим на место происшествия медикам его жизнь спасти не удалось. Сообщается, что причиной смерти Миннахметова мог стать оторвавшийся тромб.

Миннахметов в разное время возглавлял компании "Чингисхан" и "Татспиртпром", а также республиканское агентство по печати "Татмедиа". Некоторое время был депутатом казанской городской думы. Должность гендиректора "Татспиртпрома" он покинул в январе 2020 года.