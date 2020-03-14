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Опрос: четверть британцев не меняют свою жизнь из-за коронавируса
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РИА Новости

Опрос: четверть британцев не меняют свою жизнь из-за коронавируса

04:21 14.03.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depВеликобритания
Великобритания
© Depositphotos / rabbit75_dep
Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый четвертый житель Великобритании отказывается подстраиваться под новые обстоятельства в связи с распространением нового коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov по заказу телеканала Sky News.
Согласно результатам опроса, 61% респондентов повысили уровень личной гигиены из-за коронавируса. Еще 27% отметили, что ограничивают контакты с людьми, которые, как кажется, могут болеть ОРВИ, а 24% опрошенных стараются избегать людных мест.
Однако 25% респондентов рассказали, что не делают ничего из вышеперечисленного. При этом мужчины чаше женщин утверждали, что не изменили своего поведения, 29% против 21%.
Опрос также показал, что большинство британцев не подвержены панике из-за коронавируса. Около 59% опрошенных заявили, что не бояться заразиться инфекцией, 38% признались, что напуганы.
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Большинство респондентов (55%) также поддержали меры, принятые правительством для борьбы с коронавирусом. Однако 30% раскритиковали ответ властей на угрозу.
При этом около 66% убеждены, что правительство должно поощрять компании, которые позволяют своим сотрудникам работать из дома, а 56% считает нужным отменить масштабные мероприятия, такие как спортивные состязания или концерты. Но только 34% респондента говорят о необходимости закрытия школ.
Опрос был проведен с 12 по 13 марта, в нем приняли участие 2287 совершеннолетних жителей Великобритании.
По последним данным, случаев заражения коронавирусом в Великобритании 798, от заболевания скончались 11 человек, в основном пожилые люди.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
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