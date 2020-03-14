В Находке ввели режим ЧС из-за розлива 2,5 тысячи тонн мазута

"Нет жертв при таком выбросе большого количества мазута - порядка 2,5 тысячи тонн, по предварительным подсчетам. Территория котельной залита, часть мазута сошла по косогору и зашла на лед. Система теплоснабжения Находки не будет нарушена, работают котлы в штатном режиме, запасы мазута есть. Сейчас предстоит устранить последствия... Решением КЧС Находкинского городского округа введен режим ЧС", - сказал Кожемяко, чей комментарий журналистам предоставили в правительстве края.

По его словам, мазут застыл, будет выкалываться лед. Его будут вывозить на полигон для сжигания. Правоохранители разбираются в причинах взрыва.

"Здесь работы на несколько дней. Первая работа - по озеру", - добавил Кожемяко.

Ранее МЧС информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае.

Как позднее сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, на данный момент собрано около 300 кубометров мазута.

"По состоянию на 08.00 (01.00 мск) 14 марта работы по ликвидации последствий розлива мазута организованы на четырех основных участках. Собрано более 300 кубических метров водомазутной смеси. В результате предпринятых мер и своевременной подготовки котлована для перехвата нефтепродуктов удалось минимизировать распространение загрязнения в пределах объекта", - говорится в сообщении.