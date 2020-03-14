Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T04:07+0300
https://ria.ru/20200314/1568589426.html
Ветеран СВР рассказал, как он узнавал о будущем Испании после Франко
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565217741_0:375:2001:1500_1036x0_80_0_0_64094b47fb721ac08920fd91390a2f39.jpg
РИА Новости

Ветеран СВР рассказал, как он узнавал о будущем Испании после Франко

04:06 14.03.2020 (обновлено: 04:07 14.03.2020)
350
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, что знакомства, завязанные в первой половине 1970-х годов на почве игры в шахматы в элитном клубе в Испании, помогли ему добывать информацию о том, какой будет политика Мадрида после ухода в отставку тогдашнего испанского лидера, диктатора Франсиско Франко.
По словам Шевченко, который дал интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле", в начале 1970-х годов перед ним стояла задача узнать, какую политику будет проводить Испания после Франко. "Информация была крайне нужна, а нужных людей для работы на легальных основаниях там не было", - сказал Шевченко и напомнил, что в те годы не существовало дипломатических отношений между Москвой и Мадридом.
"Разведчик силен не столько своими знаниями, сколько своими связями. Нужно все время работать над приобретением и развитием связей с носителями секретной информации. И это особый труд. Ты пропускаешь через себя сотни людей, а обнаруживаешь при этом только одного более или менее пригодного для своих целей человека", - отметил Шевченко.
"Вот и тогда информация добывалась с трудом. Я задался вопросом: где проводят досуг, где отдыхают носители информации? Решение пришло: надо было записаться в элитный клуб, что не просто", - признался ветеран СВР.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
03:26
Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом

Ход конем

По словам Шевченко, он выбрал клуб с шахматной секцией, поскольку неплохо играл в шахматы. Правда, для вступления в клуб требовались две рекомендации от его членов со стажем не менее года, причем эти рекомендации еще должны были рассматриваться клубом, вспоминает разведчик.
"Но мне такой долгий путь не подходил. И тут – везение! Человек, с которым велись переговоры о вступлении в клуб, оказался руководителем именно шахматной секции, и мы сразу сели играть. Полтора часа пролетели как пять минут. Я ему понравился, и он принял меня в клуб, а для соблюдения формальностей подписал две рекомендации у случайно оказавшихся рядом членов клуба", - рассказал Шевченко.
"И тут – снова крупное везение: в шахматной секции состояли посол Испании в ООН, крупнейший журналист-международник, отставной генерал, личный друг Франко, который чуть ли не каждую неделю пил у него чай. Я стал постепенно расспрашивать об интересующих меня вопросах, то есть занимался получением информации "втемную". Центр это одобрял", - добавил ветеран СВР.
В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.
Здание Госдепартамента США
03:15
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей биографией (легендой).
Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом "Cosmic", означающим высшую степень секретности.
В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.
Закрытым указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
Саммит стран-участниц НАТО
03:11
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
1402000
Обсудить 0
РоссияФрансиско ФранкоРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СССРИспанияБезопасность
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом
Луна
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Свеча
СМИ: 39-летний российский бизнесмен умер во время тренировки
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе
Гватемала. Архивное фото
Гватемала с 16 марта запрещает въезд граждан США и Канады
Военные действия в провинции Идлиб
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Город Находка в Приморском крае
В Находке ввели режим ЧС из-за розлива 2,5 тысячи тонн мазута
Телеведущая Жанна Бадоева
Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Исследование: только треть россиян регулярно откладывают деньги
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
Градусник в руке
Врач назвал самый эффективный градусник
Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро приостановили культурные мероприятия из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния