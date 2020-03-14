Ветеран СВР рассказал, как он узнавал о будущем Испании после Франко

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, что знакомства, завязанные в первой половине 1970-х годов на почве игры в шахматы в элитном клубе в Недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко рассказал, что знакомства, завязанные в первой половине 1970-х годов на почве игры в шахматы в элитном клубе в Испании , помогли ему добывать информацию о том, какой будет политика Мадрида после ухода в отставку тогдашнего испанского лидера, диктатора Франсиско Франко

По словам Шевченко, который дал интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле", в начале 1970-х годов перед ним стояла задача узнать, какую политику будет проводить Испания после Франко. "Информация была крайне нужна, а нужных людей для работы на легальных основаниях там не было", - сказал Шевченко и напомнил, что в те годы не существовало дипломатических отношений между Москвой и Мадридом.

"Разведчик силен не столько своими знаниями, сколько своими связями. Нужно все время работать над приобретением и развитием связей с носителями секретной информации. И это особый труд. Ты пропускаешь через себя сотни людей, а обнаруживаешь при этом только одного более или менее пригодного для своих целей человека", - отметил Шевченко.

"Вот и тогда информация добывалась с трудом. Я задался вопросом: где проводят досуг, где отдыхают носители информации? Решение пришло: надо было записаться в элитный клуб, что не просто", - признался ветеран СВР

Ход конем

По словам Шевченко, он выбрал клуб с шахматной секцией, поскольку неплохо играл в шахматы. Правда, для вступления в клуб требовались две рекомендации от его членов со стажем не менее года, причем эти рекомендации еще должны были рассматриваться клубом, вспоминает разведчик.

"Но мне такой долгий путь не подходил. И тут – везение! Человек, с которым велись переговоры о вступлении в клуб, оказался руководителем именно шахматной секции, и мы сразу сели играть. Полтора часа пролетели как пять минут. Я ему понравился, и он принял меня в клуб, а для соблюдения формальностей подписал две рекомендации у случайно оказавшихся рядом членов клуба", - рассказал Шевченко.

"И тут – снова крупное везение: в шахматной секции состояли посол Испании в ООН, крупнейший журналист-международник, отставной генерал, личный друг Франко, который чуть ли не каждую неделю пил у него чай. Я стал постепенно расспрашивать об интересующих меня вопросах, то есть занимался получением информации "втемную". Центр это одобрял", - добавил ветеран СВР.

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей биографией (легендой).

Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом "Cosmic", означающим высшую степень секретности.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.