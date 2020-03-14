В Рио-де-Жанейро приостановили культурные мероприятия из-за COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 мар - РИА Новости. Правительство штата Правительство штата Рио-де-Жанейро решило приостановить занятия, проведение культурных мероприятий и посещения тюрем для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщается в указе губернатора Вильсона Витцеля.

Согласно указу, "в порядке исключения" приостанавливается сроком на 15 дней "проведение мероприятий с присутствием общественности", в частности, спортивные и научные мероприятия, концерты, ярмарки, демонстрации, коллективные кино-мероприятия и театры.

Кроме того, временно прекращаются "визиты в пенитенциарные учреждения, включая личного характера". Также не будет осуществляться перемещение заключенных для слушаний.

Запрещается посещать пациентов, у которых был диагностирован коронавирус как в государственных, так и в частных больницах. Приостанавливается проведение занятий во всех учебных заведениях, в том числе в университетах.

Рио-де-Жанейро насчитывается 16 подтвержденных случаев коронавируса (всего в Бразилии было выявлено 98 случаев). Кроме того, это один из тех штатов, где была зарегистрирована передача вируса на территории страны.