Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T03:59+0300
https://ria.ru/20200314/1568589361.html
В Рио-де-Жанейро приостановили культурные мероприятия из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Рио-де-Жанейро приостановили культурные мероприятия из-за COVID-19

03:59 14.03.2020
178
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Рио-де-Жанейро. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 мар - РИА Новости. Правительство штата Рио-де-Жанейро решило приостановить занятия, проведение культурных мероприятий и посещения тюрем для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщается в указе губернатора Вильсона Витцеля.
Согласно указу, "в порядке исключения" приостанавливается сроком на 15 дней "проведение мероприятий с присутствием общественности", в частности, спортивные и научные мероприятия, концерты, ярмарки, демонстрации, коллективные кино-мероприятия и театры.
Кроме того, временно прекращаются "визиты в пенитенциарные учреждения, включая личного характера". Также не будет осуществляться перемещение заключенных для слушаний.
Запрещается посещать пациентов, у которых был диагностирован коронавирус как в государственных, так и в частных больницах. Приостанавливается проведение занятий во всех учебных заведениях, в том числе в университетах.
В Рио-де-Жанейро насчитывается 16 подтвержденных случаев коронавируса (всего в Бразилии было выявлено 98 случаев). Кроме того, это один из тех штатов, где была зарегистрирована передача вируса на территории страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРио-де-Жанейро (штат)БразилияВ мире
Рекомендуем
Гватемала. Архивное фото
Гватемала с 16 марта запрещает въезд граждан США и Канады
Великобритания
Опрос: четверть британцев не меняют свою жизнь из-за коронавируса
Круизное судно Grand Princess проходит через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
На борту Grand Princess остались 14 пассажиров
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Исследование: только треть россиян регулярно откладывают деньги
Вена
В венском вузе исключили возможность занижения данных по коронавирусу
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран СВР рассказал, как он узнавал о будущем Испании после Франко
Торонто
Мэр Торонто сел на карантин после поездки в Лондон
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Число заразившихся коронавирусом в США превысило две тысячи человек
Кадр из клипа OneRepublic - Didn’t I
OneRepublic представили в Сети трек Didn’t I и клип на него
Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ
Британская актриса Эмилия Кларк
В Сети появились кадры с премьеры спектакля "Чайка" с Эмилией Кларк
Джек Ма
Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
Венгрия
В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за сутки выросло до 8086
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния