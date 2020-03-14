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В венском вузе исключили возможность занижения данных по коронавирусу
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РИА Новости

В венском вузе исключили возможность занижения данных по коронавирусу

03:37 14.03.2020 (обновлено: 03:42 14.03.2020)
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CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 14 мар - РИА Новости, Маргарита Костив. Реальная статистика по случаям инфицирования новым коронавирусом не замалчивается в Австрии, но на обработку информации уходит время, а в текущих условиях трудно реагировать сразу, сообщил РИА Новости источник в медицинском университете Вены.
По последним данным минздрава Австрии, число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 504. Власти республики в несколько этапов ввели ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
"Здесь законодательство строгое, поэтому никто не будет замалчивать, иначе могут пойти потом под суд. Но любую информацию надо вначале обработать, а сколько на это времени уйдёт - зависит от служащих. В текущих условиях тяжело сразу реагировать", - сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что всех вирус протекает по-разному, у некоторых очень легкие симптомы и они могут даже не замечать, что болеют. Поэтому власти не могут сказать на 100%, насколько это все распространилось.
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"К мерам правительства прислушиваются, но начинается какая-то паника, в целом, они чрезмерны. Просто достаточно мыть руки и не трогать лицо, а уже начинают говорить про дезинфицирующие средства - это все лишнее. Я пережила свиной грипп, а когда жила в Канаде - и коронавирус в 2002-2003 году. Он был намного серьезнее, чем нынешний - смертность была намного выше относительно числа инфицированных, да, носили маски, но не было такой паники, как я сейчас наблюдаю, хотя бы в магазинах", - поделился источник.
Собеседница агентства указала на то, что быстрее всего среагировали университеты, а за ними и школы, поскольку преподавательский состав - в основном, люди в возрасте за 40 и за 60 лет, последние наиболее подвержены риску заразиться вирусом.
"В Австрии культ пожилых людей. Все переживают за своих мам, бабушек, дедушек. Другое отношение к пожилым людям. Все время говорят, что у каждого дома есть пожилой человек, то мы можем потерять любимого человека. Второе - в правительстве много пожилых. Хотя (канцлер Австрии Себастьян) Курц молодой, но все партии все равно в основном состоят из пожилых людей. Возможно, это тоже влияет на такие меры", - считает источник.
Помимо самой Австрии, ряд мер затрагивает и европейских соседей. Так, с Италией и Швейцарией прекращено воздушное и железнодорожное сообщение, на границе с ними, а также с Лихтенштейном, проводят проверки. Авиасообщение прекратили также с Испанией и Францией, а поезда из Австрии теперь не ходят в Словакию и Чехию.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАвстрияВенаВ мире
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