Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах смог добыть огромное количество секретных материалов, касающихся работы администрации президента Рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах смог добыть огромное количество секретных материалов, касающихся работы администрации президента США , американского Госдепартамента, ЦРУ и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Мне дали направление работы – главный противник (США) и НАТО… О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО", - сказал ветеран в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

ФБР . Всех остальных я, что называется, взял под контроль", - сообщил он. По словам разведчика, ему удалось выполнить почти все поставленные задачи. "Единственное, до чего у меня не дошли руки, – так это. Всех остальных я, что называется, взял под контроль", - сообщил он.

В итоге Шевченко удалось добыть порядка 300 томов архивного дела с грифом "совершенно секретно" и с грифом cosmic, означавшем высшую степень секретности.

Ветеран разведки также сообщил, что советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента ЦРУ по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.

Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж в разведцелях, вел работу с ценными источниками, участвовал в разработке и вербовке людей, представлявших интерес для разведки, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом Cosmic, означающим высшую степень секретности.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.