Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T03:46+0300
https://ria.ru/20200314/1568589203.html
Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом
https://cdn25.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_2caf5234b5e5d9ede7557a4c0d85caa0.jpg
РИА Новости

Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом

03:26 14.03.2020 (обновлено: 03:46 14.03.2020)
17396
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах смог добыть огромное количество секретных материалов, касающихся работы администрации президента США, американского Госдепартамента, ЦРУ и штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"Мне дали направление работы – главный противник (США) и НАТО… О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО", - сказал ветеран в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

По словам разведчика, ему удалось выполнить почти все поставленные задачи. "Единственное, до чего у меня не дошли руки, – так это ФБР. Всех остальных я, что называется, взял под контроль", - сообщил он.
В итоге Шевченко удалось добыть порядка 300 томов архивного дела с грифом "совершенно секретно" и с грифом cosmic, означавшем высшую степень секретности.
Разведчица-нелегал, ветеран СВР России Тамара Нетыкса
6 марта, 03:48
Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
Ветеран разведки также сообщил, что советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер
В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.
Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж в разведцелях, вел работу с ценными источниками, участвовал в разработке и вербовке людей, представлявших интерес для разведки, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом Cosmic, означающим высшую степень секретности.
В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.
Закрытым указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко присвоили звание Героя России.
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
03:11
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
384953314
Обсудить 3
РоссияРоссийское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СССРСШАВ мире
Популярные комментарии
"...Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды," )))) Они бы показали на карте где эта страна, которая им присваивала эти награды. Страна против кого они воевали, эта страна, а также и другие страны, сохранились на всех картах, а страна за которую они воевали и боролись так "усердно", её нет ни на одной карте мира. Я понимаю, что это не их просчёты, а предательство их так называемых "коллег", НО... это не оправдывает их, а наоборот.
14 марта, 06:25
ЯаЯ-старик, а не дурак И отвечу всем вот так:
4000014
Рекомендуем
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Луна
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Военные действия в провинции Идлиб
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Российский рубль и американский доллар
Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Писатель Захар Прилепин
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Зал судебных заседаний в США
США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Телеведущая Жанна Бадоева
Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
Билл Гейтс
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния