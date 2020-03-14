Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы ЦРУ Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.

"Орден Боевого Красного Знамени я получил за десять дней работы, за два документа. Один за подписью Джорджа Буша-старшего (тогда, в 1976–1977 годах, директора ЦРУ), второй – Сайруса Венса (госсекретаря США в 1977–1979 годах)", - сказал Шевченко в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

По словам Шевченко, в то время был иранский кризис, и "эти документы касались актуальнейших вопросов войны и мира". "Но Джимми Картер их еще даже не успел прочитать, когда они уже лежали на столе у нашего руководства", - отметил Шевченко.

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей биографией (легендой).

Согласно информации, обнародованной СВР , Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "Cosmic", означающим высшую степень секретности.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.