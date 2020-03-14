Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса

Бадоева, по его словам, отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию "Жизни других" и, по сути, оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Глава государства запретил въезд в страну с 13 марта на 30 дней всем иностранцам, которые за последние две недели посещали Шенгенскую визовую зону, в которую входят 26 государств.
Режим ЧС позволят убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее американская администрация получила от Конгресса 8,3 миллиарда долларов для сдерживания масштабов инфекции.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1268 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 33 человека погибли. Всего в мире коронавирусом заражено свыше 137 тысяч человек, большинство из них — в Китае.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса