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Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса
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РИА Новости

Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса

03:14 14.03.2020
7463
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Жанна Бадоева
Телеведущая Жанна Бадоева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Жанна Бадоева. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Телеведущая программы Первого канала "Жизнь других" Жанна Бадоева не может вернуться из США к себе домой в Италию. Об этом изданию gazeta.ru рассказал продюсер шоу Василий Мельничин.
Бадоева, по его словам, отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию "Жизни других" и, по сути, оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Глава государства запретил въезд в страну с 13 марта на 30 дней всем иностранцам, которые за последние две недели посещали Шенгенскую визовую зону, в которую входят 26 государств.
Режим ЧС позволят убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее американская администрация получила от Конгресса 8,3 миллиарда долларов для сдерживания масштабов инфекции.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 1268 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 33 человека погибли. Всего в мире коронавирусом заражено свыше 137 тысяч человек, большинство из них — в Китае.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 8
Коронавирус Covid-19Дональд ТрампПервый канал (телеканал)СШАВ мире
Популярные комментарии
Ведущая ПЕРВОГО канала не может вернуться из США к себе домой в Италию. ...... . А я еще удивлялся чего качество передач на ТВ ниже плинтуса, особенно 1 канала.
14 марта, 05:23
llaskab2
810001
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