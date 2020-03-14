Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Одним из направлений работы Шевченко за рубежом в 1970-х годах было получение информации о том, как будет развиваться ситуация в Испании после ухода в отставку диктатора Франсиско Франко

"Прояснением ситуации в Испании я занимался и на натовской военной базе на одной из тогдашних испанских территорий. Для выполнения задания нужно было познакомиться с военными, служившими на базе", - сообщил Шевченко.

Разведчику помогло его увлечение живописью. "По традиции стал выходить с мольбертом на улицу, по которой шли на службу военные. С двумя из них завязался разговор. Пригласили выпить вина, хорошо провели время, подружились, выходные начали проводить вместе", - вспоминает ветеран СВР

Приглашение на базу

По словам Шевченко, он ждал, когда от его новых знакомых поступит приглашение поехать на саму базу, "где точно состоялся бы доверительный разговор".

"Так и случилось. У меня уже была заготовлена тема: мол, все газеты пишут, что продления срока присутствия базы не будет, Франко против этого", - рассказал разведчик.

Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.

"Я начал задавать уточняющие вопросы и получил совершенно секретную информацию из первых рук, противоречащую публикуемой в СМИ", - добавил ветеран СВР.

Военные рассказали Шевченко об условиях аренды территории для базы, и как предполагается использовать саму базу. "Узнал все, что говорил Хэйг на секретном совещании о продлении американского присутствия, о том, как планируется ситуация "после Франко"", - сообщил разведчик.

Подарок и выговор

Шевченко, по его воспоминаниям, быстро направил полученную информацию в Центр, после чего сам отправился в Москву

"Мне объявили благодарность и вручили личный подарок от Юрия Владимировича Андропова, председателя КГБ СССР, за хорошо проведенную работу. И выговор в личное дело за проникновение на базу", - сказал разведчик, отметив, что за всю его карьеру он получил два выговора, каждый из которых сопровождался подарком от Андропова.

Биография Юрия Шевченко

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).

Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж в разведцелях, вел работу с ценными источниками, участвовал в разработке и вербовке людей, представлявших интерес для разведки, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом Cosmic, означающим высшую степень секретности.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.