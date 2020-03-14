Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова "оружием русского мира"

"Пушкин, Лермонтов, Достоевский и так далее - это все щупальца "русского мира", которые культивируются на Украине", - заявила Ницой.

Она назвала неправильным то, что в стране праздновали 200-летие со дня рождения Пушкина, но не отмечали 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша.

"Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца русского мира", - заключила писательница.