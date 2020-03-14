Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова "оружием русского мира"

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой в чате издания "Главред" назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского "щупальцами русского мира".
"Пушкин, Лермонтов, Достоевский и так далее - это все щупальца "русского мира", которые культивируются на Украине", - заявила Ницой.
Она назвала неправильным то, что в стране праздновали 200-летие со дня рождения Пушкина, но не отмечали 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша.
"Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца русского мира", - заключила писательница.
Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".