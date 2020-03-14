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Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова "оружием русского мира"
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РИА Новости

Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова "оружием русского мира"

02:57 14.03.2020
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© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Лариса Ницой. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинская детская писательница Лариса Ницой в чате издания "Главред" назвала произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского "щупальцами русского мира".
"Пушкин, Лермонтов, Достоевский и так далее - это все щупальца "русского мира", которые культивируются на Украине", - заявила Ницой.
Она назвала неправильным то, что в стране праздновали 200-летие со дня рождения Пушкина, но не отмечали 200-летие со дня рождения украинского поэта Пантелеймона Кулиша.
"Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца русского мира", - заключила писательница.
Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта".
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Лариса НицойМихаил ЛермонтовФедор ДостоевскийАлександр ПушкинУкраинаВ мире
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