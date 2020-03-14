Число заразившихся коронавирусом в США превысило две тысячи человек

Ранее в пятницу Университет Джонса Хопкинса сообщал о 1663 подтвержденных случая. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.