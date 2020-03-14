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Число заразившихся коронавирусом в США превысило две тысячи человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в США превысило две тысячи человек

02:49 14.03.2020
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© REUTERS / David Ryder Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
© REUTERS / David Ryder
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом в США превысило 2 тысячи, скончались 47 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои подсчеты данных федеральных и местных властей.
По данным телеканала, всего в США зарегистрировано 2033 случая заражения. Ссылаясь на данные Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) CNN отмечает, что 70 заболевших были ранее эвакуированы рейсами госдепартамента в США, в том числе из Уханя и лайнера Diamond Princess.
Кроме них, CNN сообщает еще о 1963 случаях заболевания в 48 штатах и столичном округе Колумбия. Не менее 47 человек умерли.
Ранее в пятницу Университет Джонса Хопкинса сообщал о 1663 подтвержденных случая. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
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