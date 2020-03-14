На борту Grand Princess остались 14 пассажиров

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. На борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее был обнаружен коронавирус, осталось только 14 пассажиров, остальные почти 2,5 тысячи уже сошли на берег, говорится в распространенном в субботу сообщении компании.

"По состоянию на 19.00 сегодня (2.00 мск субботы) Princess Cruises может подтвердить, что всего с Grand Princess сошли на берег около 2450 человек. На борту остаются 14 международных пассажиров, которые ожидают отправки в свои страны", - говорится в пресс-релизе.

Там уточняется, что план помещения всего экипажа судна на карантин пока находится в стадии разработки. Ранее сообщалось, что судно после высадки пассажиров, которая продолжается уже третий день, вновь покинет порт города Окленд в штате Калифорния и выйдет в море, где команда пройдет проверку на коронавирус и переждет необходимый карантинный срок.

Ранее компания сообщала, что всего на борту Grand Princess находились 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны. Коронавирус был обнаружен у 21 из них, почти все были членами команды.