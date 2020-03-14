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На борту Grand Princess остались 14 пассажиров
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РИА Новости

На борту Grand Princess остались 14 пассажиров

02:46 14.03.2020 (обновлено: 03:45 14.03.2020)
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© REUTERS / Kate MunschКруизное судно Grand Princess проходит через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
Круизное судно Grand Princess проходит через мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
© REUTERS / Kate Munsch
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. На борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее был обнаружен коронавирус, осталось только 14 пассажиров, остальные почти 2,5 тысячи уже сошли на берег, говорится в распространенном в субботу сообщении компании.
"По состоянию на 19.00 сегодня (2.00 мск субботы) Princess Cruises может подтвердить, что всего с Grand Princess сошли на берег около 2450 человек. На борту остаются 14 международных пассажиров, которые ожидают отправки в свои страны", - говорится в пресс-релизе.
Там уточняется, что план помещения всего экипажа судна на карантин пока находится в стадии разработки. Ранее сообщалось, что судно после высадки пассажиров, которая продолжается уже третий день, вновь покинет порт города Окленд в штате Калифорния и выйдет в море, где команда пройдет проверку на коронавирус и переждет необходимый карантинный срок.
Ранее компания сообщала, что всего на борту Grand Princess находились 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны. Коронавирус был обнаружен у 21 из них, почти все были членами команды.
Сошедших на берег граждан США отправили на четыре военные базы, где поместили в карантин. Иностранных граждан с от трапа отправляют прямо на родину.
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