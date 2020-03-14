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В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом

02:38 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Королевстве Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, сообщается в пресс-релизе правительства страны, опубликованном в Twitter.
"В стране зарегистрирован первый подтвержденный случай COVID-19 13 марта 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.
Речь идет о 33-летней женщине, которая вернулась из США в конце февраля, а затем побывала на деловой встрече в Лесото. Седьмого марта она вернулась в страну.
Сейчас ее состояние стабильно, она была изолирована. В настоящий момент выясняется, с кем она контактировала в последнее время.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
201010
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСвазилендВ мире
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