В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом

"В стране зарегистрирован первый подтвержденный случай COVID-19 13 марта 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.
Сейчас ее состояние стабильно, она была изолирована. В настоящий момент выясняется, с кем она контактировала в последнее время.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, более 5 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса