В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Гимн Украины может прозвучать в Симферополе, как этого хотел зкс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, только в том случае, если Климкин в составе команды спортсменов из своей страны займет призовое место и окажется на пьедестале, заявила глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.
Ранее Климкин в эфире одного из украинских каналов заявил, что для восстановления отношений с Россией необходимо перейти к "гибридному миру". При этом он не уточнил, что понимает под этим термином. В тоже время, по его словам, мир — это когда гимн Украины будет звучать в Симферополе, Донецке и Луганске.
"Единственная возможность спеть Климкину гимн в Крыму - это приехать в Крым в составе команды спортсменов, занять место на пьедестале почета и только там спеть гимн Украины. Но я точно знаю, что на шахматный турнир он не сможет поехать в силу своих интеллектуальных способностей. А в составе другой спортивной команды возможно", - сказала РИА Новости Гридчина.
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