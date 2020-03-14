В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне

"Единственная возможность спеть Климкину гимн в Крыму - это приехать в Крым в составе команды спортсменов, занять место на пьедестале почета и только там спеть гимн Украины. Но я точно знаю, что на шахматный турнир он не сможет поехать в силу своих интеллектуальных способностей. А в составе другой спортивной команды возможно", - сказала РИА Новости Гридчина.