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2020-03-14T02:34+0300
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В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
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РИА Новости

В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне

02:13 14.03.2020 (обновлено: 02:34 14.03.2020)
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© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Гимн Украины может прозвучать в Симферополе, как этого хотел зкс-глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, только в том случае, если Климкин в составе команды спортсменов из своей страны займет призовое место и окажется на пьедестале, заявила глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.
Ранее Климкин в эфире одного из украинских каналов заявил, что для восстановления отношений с Россией необходимо перейти к "гибридному миру". При этом он не уточнил, что понимает под этим термином. В тоже время, по его словам, мир — это когда гимн Украины будет звучать в Симферополе, Донецке и Луганске.
"Единственная возможность спеть Климкину гимн в Крыму - это приехать в Крым в составе команды спортсменов, занять место на пьедестале почета и только там спеть гимн Украины. Но я точно знаю, что на шахматный турнир он не сможет поехать в силу своих интеллектуальных способностей. А в составе другой спортивной команды возможно", - сказала РИА Новости Гридчина.
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Анастасия ГридчинаРеакция на события на УкраинеПавел КлимкинРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Подлечите уже Пашку то! У них там может какой вирус завелся? Один не так давно по ПАСЕ в перчатках бегал... то ли уборщицей устроился то ли "кукушка" съехала..
14 марта, 04:21
nn.raevskiy
1400000
А прикольно за ниточки кукол кремль дёргает, оперативно так, знает кому какую роль в данный момент дать, кому какой текст озвучить.
14 марта, 03:16
Вася Харлей
0100111
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