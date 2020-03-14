Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Современные коробки передач способствуют работе двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами, однако такой режим не продлевает срок его службы, отметил Ревин.
27 декабря 2019, 01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
"Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже", - пояснил он.
Как отметил эксперт, для увеличения ресурса двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. "Большое количество отработавших газов, которое бывает только на высоких оборотах, полезно и для прочистки элементов турбокомпрессора", - добавил Ревин.
По его словам, для этого необходимо выехать на свободную магистраль и как минимум полчаса двигаться при оборотах двигателя (бензинового) выше пяти тысяч. При скорости порядка ста километров в час в случае с механической КПП нужно ехать на четвертой передаче, на автомобилях с автоматом нужно выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже.
"Все эти рекомендации — для водителей, исповедующих спокойный стиль езды, но желающих продлить срок службы двигателя", - заключил эксперт.
23 ноября 2019, 04:06Названы основные ошибки при сезонной смене колес