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Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
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РИА Новости

Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды

02:02 14.03.2020 (обновлено: 07:00 14.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Современные коробки передач способствуют работе двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами, однако такой режим не продлевает срок его службы, отметил Ревин.
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"Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже", - пояснил он.
Как отметил эксперт, для увеличения ресурса двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. "Большое количество отработавших газов, которое бывает только на высоких оборотах, полезно и для прочистки элементов турбокомпрессора", - добавил Ревин.
По его словам, для этого необходимо выехать на свободную магистраль и как минимум полчаса двигаться при оборотах двигателя (бензинового) выше пяти тысяч. При скорости порядка ста километров в час в случае с механической КПП нужно ехать на четвертой передаче, на автомобилях с автоматом нужно выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже.
"Все эти рекомендации — для водителей, исповедующих спокойный стиль езды, но желающих продлить срок службы двигателя", - заключил эксперт.
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81321563157
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РоссияАлексей РевинАвтоЗа рулем
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Крутани до отсечки-проверни вкладыши,это писал скучающий моторист Армэн, ждущий вас в гости.
14 марта, 05:02
D Liamin
620003
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