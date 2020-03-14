Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды

Современные коробки передач способствуют работе двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами, однако такой режим не продлевает срок его службы, отметил Ревин.

"Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже", - пояснил он.

Как отметил эксперт, для увеличения ресурса двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. "Большое количество отработавших газов, которое бывает только на высоких оборотах, полезно и для прочистки элементов турбокомпрессора", - добавил Ревин.

По его словам, для этого необходимо выехать на свободную магистраль и как минимум полчаса двигаться при оборотах двигателя (бензинового) выше пяти тысяч. При скорости порядка ста километров в час в случае с механической КПП нужно ехать на четвертой передаче, на автомобилях с автоматом нужно выбрать ручной режим управления и переключиться на одну или две передачи ниже.