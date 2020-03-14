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2020-03-14T02:35+0300
https://ria.ru/20200314/1568588585.html
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
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РИА Новости

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

01:59 14.03.2020 (обновлено: 02:35 14.03.2020)
118277
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом в Арктике на время учений, сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные командования Воздушно-космической обороны Северной Америки.
Инцидент произошел 9 марта. По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.
"Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его. Но послание ясно: Россия вполне способна найти американские войска, даже в Арктике", - утверждает автор публикации.
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Плановый полет

Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Подчеркивается, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
По данным оборонного ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов. В министерстве также отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.
За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, в начале месяца командование Тихоокеанского флота России проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.
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Ice Exercise

США раз в два года проводят в арктических условиях учения Ice Exercise (IceX) с участием подводных лодок, которые всплывают, чтобы создать базовый лагерь. В этом году в масштабной тренировке принимают участие несколько субмарин разных флотов.
Ранее атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
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РоссияВВС СШАВоенно-морские силы СШАТу-142АрктикаТу-95СШАВ мире
Популярные комментарии
Смешно, когда американский журналист пишет про 5 дней, которые понадобились РФ, что бы найти лагерь. А если журналисту сообщить, что бомбардировщики пролетали там за 2 года ДО создания лагеря. Вот он удивится и уверует в чудо.
14 марта, 05:45
Jora J
450001
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