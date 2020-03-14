СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом в Арктике на время учений, сообщает журнал Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом в Арктике на время учений, сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные командования Воздушно-космической обороны Северной Америки.

Инцидент произошел 9 марта. По данным издания, российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.

"Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его. Но послание ясно: Россия вполне способна найти американские войска, даже в Арктике", - утверждает автор публикации.

Плановый полет

Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

Подчеркивается, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

По данным оборонного ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов. В министерстве также отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

За последнее время сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Так, в начале месяца командование Тихоокеанского флота России проинформировало об учениях с бомбометанием в Японском море, а в конце февраля сообщалось об учебном полете двух таких самолетов над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.

Ice Exercise

США раз в два года проводят в арктических условиях учения Ice Exercise (IceX) с участием подводных лодок, которые всплывают, чтобы создать базовый лагерь. В этом году в масштабной тренировке принимают участие несколько субмарин разных флотов.