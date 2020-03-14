В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Венгрии приняли решение закрыть школы с понедельника из-за коронавируса, сообщает издание Daily News Hungary со ссылкой на премьера Виктора Орбана.
"Венгерские школы будут оставаться закрытыми с понедельника, исходя из усилий по борьбе с распространением нового коронавируса", - сообщает издание.
Кроме того, по данным издания, правительство решило временно закрыть в Будапеште кинотеатры, театры, музеи и библиотеки.
В соответствии с чрезвычайными мерами, принятыми правительством Венгрии, запрещается проведение мероприятий в помещениях, если численность участников превышает 100 человек, и мероприятий на открытом воздухе с более чем 500 участниками.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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