В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса

"Венгерские школы будут оставаться закрытыми с понедельника, исходя из усилий по борьбе с распространением нового коронавируса", - сообщает издание.

В соответствии с чрезвычайными мерами, принятыми правительством Венгрии, запрещается проведение мероприятий в помещениях, если численность участников превышает 100 человек, и мероприятий на открытом воздухе с более чем 500 участниками.