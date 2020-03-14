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В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
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РИА Новости

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

01:36 14.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Крыму, один человек погиб, один пострадал, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова.
"На автодороге Симферополь - Керчь при повороте на село Уварова произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Chevrolet. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом", - сказала РИА Новости Кондрашова.
По ее словам, в результате дорожной аварии водитель Chevrolet погиб.
"В рейсовом автобусе пострадала одна женщина", - добавила Кондрашова.
По ее словам, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
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