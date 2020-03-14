Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса

"После продолжительных консультаций со руководством, в том числе с директором медицинской службы, генеральный секретарь принял решение об усилении мер предосторожности в штаб-квартире ООН для снижения рисков распространения вируса COVID-19", - сказано в сообщении.

"Все сотрудники должны будут общаться посредством видео-связи, если только их физическое присутствие на рабочем месте не потребуется для выполнения важных работ. Это будет действовать с понедельника, 16 марта, до воскресенья, 12 апреля", - отмечается в документе.