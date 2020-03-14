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Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
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РИА Новости

Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса

01:12 14.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 14 мар – РИА Новости. Сотрудники штаб-квартиры ООН из-за угрозы коронавируса с 16 марта по 12 апреля будут работать удаленно с использованием видео-связи, если их личное присутствие на потребуется для выполнения важных работ, говорится в сообщении пресс-службы ООН.
"После продолжительных консультаций со руководством, в том числе с директором медицинской службы, генеральный секретарь принял решение об усилении мер предосторожности в штаб-квартире ООН для снижения рисков распространения вируса COVID-19", - сказано в сообщении.
"Все сотрудники должны будут общаться посредством видео-связи, если только их физическое присутствие на рабочем месте не потребуется для выполнения важных работ. Это будет действовать с понедельника, 16 марта, до воскресенья, 12 апреля", - отмечается в документе.
В нем также сказано, что через три недели ситуацию оценят еще раз на предмет необходимости сохранения данного режима.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаООНСШАВ мире
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