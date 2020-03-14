Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T01:10+0300
https://ria.ru/20200314/1568588166.html
На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155137/08/1551370814_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_cd4ad02f7af249626a8ff85315a2981c.jpg
РИА Новости

На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом

01:10 14.03.2020
1783
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКипр
Кипр
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кипр. Архивное фото
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Семь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Кипре, общее число заболевших достигло 21, сообщило министерство здравоохранения Кипра в пятницу вечером.
Часть инфицированных находится на домашнем карантине, часть в больницах.
Два первых случая заражения были подтверждены на Кипре 9 марта, оба - местные жители, вернувшиеся из-за границы. До этого Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
111302
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКипрВ мире
Рекомендуем
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Кипр
Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
Смартфон
В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать гаджеты
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Объявление о карантине на дверях одной из школ
Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций в Москве
Все по-честному: чего ждать от цен на бензин в ближайшее время
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Солнце
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Медицинский работник у клиники в США
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
05:25Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Лента новостейМолния